Da Ariosto a tesori arte per Rina Sgarbi

ROMA, 10 GEN - Un omaggio a Ludovico Ariosto, con un convegno su 'L'errore e l'errare nell'Orlando furioso' e un concerto, introdotto da Francesco Micheli, con musiche di Dowland, Gluck, Sgambati e Beethoven, darà il via, l'11 gennaio a Ferrara, ad una stagione di iniziative culturali in memoria di 'Rina Cavallini, invisibile presenza'. Clou degli eventi, promossi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi, la mostra 'La Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell'Arca a Gaetano Previati. Tesori d'arte per Ferrara', dal 3 febbraio al Castello Estense. La giornata dedicata ad Ariosto si terrà nelle Case Cavallini Sgarbi di Rina Cavallini, oggi 'Fondazione Elisabetta Sgarbi', a Ferrara. Da quando non c'è più Caterina Cavallini Sgarbi, per tutti Rina, la madre di Elisabetta e Vittorio, morta nel 2015, "è un modo di tenerla viva e ricordarla. In questa casa, dove Ariosto ha scritto la prima edizione de l'Orlando Furioso, mia madre è cresciuta e ha incontrato mio padre" dice all'ANSA Elisabetta Sgarbi.