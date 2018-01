A teatro Camilleri, Lievi, Sepe e Andò

ROMA, 10 GEN - Un ''Sogno di una notte di mezza estate'' con cast da cinema tra Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido, Paolo Ruffini e la regia di Massimiliano Bruno, e il nuovo ''Werther a Broadway'' di Giancarlo Sepe, tutti a Roma; Marina Massironi e Alessandra Faiella di nuovo insieme in ''Rosalyn'' a Milano e il Lutero de ''Il giorno di un Dio'' di Cesare Lievi, ancora nella capitale. E poi il doppio Andrea Camilleri tra ''Il diavolo certamente'' diretto da Stefano Messina, a Roma, e ''Maruzza Musumeci''per Roberto Sparno a Napoli; ''Il servo'' di Robin Maugham secondo Pierpaolo Sepe e Andrea Renzi, ancora a Napoli; fino a ''In attesa di giudizio'' di Roberto Andò a Catania con Fausto Russo Alesi e Filippo Luna: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.