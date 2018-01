'Immaturi' arriva in tv come serie

MILANO, 10 GEN - "Siamo talmente soddisfatti di questa fiction che stiamo già scrivendo la seconda serie". Lo ha annunciato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri presentando 'Immaturi-La serie', trasposizione tv dei due film di successo, anni 2010 e 2012, e con alcuni degli stessi attori. Regia di Rolando Ravello la serie, in onda dal 12 gennaio, riprende le vicende dei protagonisti che si ritrovano tra i banchi di scuola dopo 20 anni dal loro esame di maturità, annullato per un disguido burocratico. A differenza del film non si preparano alla prova da privatisti ma tornano a scuola e nella fiction c'è anche il confronto tra due generazioni: gli studenti diciottenni e loro quarantenni. Nel cast della serie Mediaset, presentata al Liceo Parini di Milano, alcuni attori presenti anche nei due film: Ricky Memphis nella parte di Lorenzo, Maurizio Mattioli in quella di suo padre, Luca Bizzarri nella parte di Piero. Tra le new entry Daniele Liotti, un professore che nasconde una sua dolorosa dipendenza, la ludopatia.