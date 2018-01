Pitti: linea letti e beauty Birkenstock

FIRENZE, 10 GEN - Non solo calzature: Birkenstock espande il suo raggio d'azione legato al comfort e lancia una linea beauty e una collezione di letti. Tutto ruota attorno al sughero, da sempre materiale caro all'azienda tedesca, che ha sviluppato una speciale tecnologia (studiata per due anni) per una serie di letti: 6 modelli, il matrimoniale parte da 5.000 euro, il singolo da 3.000 euro. Preziosi gli allestimenti, con materiali in pelle (9 ore di lavorazione solo per la testata), dal cuoio alla lana, loden o altri pellami. La caratteristica principale è il materasso che è un conglomerato di lattice naturale e polvere di sughero, che assorbe naturalmente il sudore del corpo. Poi la rete ha molle in polvere di sughero e materiale plastico che assorbono la pressione. Debutta questo mese in Italia anche una linea beauty con creme per mani e piedi fatte con il principio attivo dell'essenza che esce dalla corteccia del sughero (venduta nei negozi per calzature).