Michael Douglas, non ho molestato

NEW YORK, 10 GEN - Nella bufera sulle molestie sessuali a Hollywood non è capitato spesso finora: Michael Douglas ha rivelato di esser stato accusato di comportamenti indecenti da parte di una ex dipendente. L'attore, sposato con Catherine Zeta-Jones, ha deciso di giocare d'anticipo dopo esser stato interpellato in proposito da un giornalista dell'Hollywood Reporter. In una intervista a Deadline, Douglas ha categoricamente smentito le accuse di "essersi masturbato davanti alla dipendente" 32 anni fa e di aver usato al telefono davanti a lei "un linguaggio scurrile" "Le parolacce le posso ammettere, ma... essermi masturbato davanti a lei? E' una bugia totale, un'invenzione", ha detto Douglas aggiungendo di aver licenziato la donna, ma solo "per il lavoro che faceva", e negando di averla "fatta mettere all'indice dall'industria del cinema".