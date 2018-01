Le donne nelle canzoni di De Andrè

ROMA, 10 GEN - Le donne incontrate nelle canzoni di Fabrizio De Andrè, da Marinella a Nina a Bocca di Rosa, a Teresa, a Princesa fino alla Madonna di Ave Maria, hanno ispirato, con il loro mistero, coraggio e dignità, un libro 'Princesa e altre Regine', nato da un progetto di Concita De Gregorio. Il volume, che sarà in libreria il 7 febbraio per Giunti, raccoglie "20 voci per le donne di Fabrizio De Andrè", tra cui quelle di Carmen Pellegrino, Melissa Panarello, Maria Grazia Calandrone, Silvia Ziche e Daniela Amenta. "Questo libro è nato così, dalla meraviglia di trovarsi in tante, insieme, ad ascoltare... Queste voci - scrive la De Gregorio - hanno tutte, mi pare, un tratto in comune con Fabrizio de André. La fragilità inossidabile. La pervicacia nel procedere in direzione ostinata e contraria. Una ferita. Una debolezza nascosta dal movimento ed esibita nella solitudine. Un ciuffo di capelli che come una tenda lascia uno spiraglio e intanto ti ripara dal mondo, consentendoti di vederlo più a fuoco".