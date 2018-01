Zac Posen firma Brooks Brothers donna

FIRENZE, 10 GEN - Zac Posen è il nuovo direttore creativo della linea donna del marchio americano Brooks Brothers. Ad annunciarlo, a Firenze, il presidente e ceo Claudio del Vecchio, nell'anteprima della prima sfilata nella storia del brand, noto nel mondo per le camicie button-down, che si celebrerà questa sera nella sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, come inizio dei festeggiamenti per i 200 anni del marchio.