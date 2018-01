Arriva Leo da Vinci versione cartoon

ROMA, 10 GEN - Un Leonardo geniale, ma anche ribelle, fedele agli amici e un po' innamorato quello che arriva in sala l'11/1 con Leo da Vinci Missione Monna Lisa, firmato dagli Alcuni di Treviso, già venduto in quasi 70 Paesi. Un Leonardo che parla ai più piccoli e strizza l'occhio ai grandicelli grazie alla regia di Sergio Manfio e alla colonna sonora del film, la canzone "Il tempo intorno" di Riki, rivelazione di Amici. Nel lungometraggio, frutto di un lavoro di oltre 32 mesi e di un gruppo di 400 persone, Leonardo è un adolescente già avanti nelle invenzioni (ha creato una macchina "Botte" che riesce sia a volare che a navigare e uno "scafandro" con cui si immerge sott'acqua) ma in linea con l'età quanto a relazionarsi con le ragazze. E' infatti "cotto" della sua amica Lisa (protagonista di un suo dipinto...) ma non riesce a dichiararsi. Scenderà coraggiosamente in campo per aiutarla però quando lei ne avrà bisogno anche se questo vorrà dire combattere con i pirati nelle acque attorno all'isola di Montecristo.