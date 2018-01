Sorrentino ospite a Festival Kusturica

BELGRADO, 10 GEN - Il regista Paolo Sorrentino, Oscar per 'La Grande Bellezza' nel 2014, sarà ospite all'11/ma edizione di 'Kustendorf', il Festival internazionale di cinema e musica ideato e diretto da Emir Kusturica e dedicato ai giovani cineasti, in programma dal 16 al 21 gennaio a Drvengrad, nella Serbia occidentale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Kusturica nella conferenza stampa di presentazione del Festival oggi a Belgrado. A Sorrentino, ha detto il regista serbo, sarà consegnato un premio mentre una rassegna di suoi film verrà presentata nella consueta retrospettiva dedicata ai grandi autori del cinema mondiale. Sorrentino era già stato ospite al Festival di Kusturica nel gennaio 2014, poco prima di conquistare l'Oscar per il miglior film straniero. Altri registi e attori italiani sono stati ospiti alle passate edizioni di 'Kustendorf', fra gli altri Monica Bellucci e Matteo Garrone.