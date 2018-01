Archivio Arthur Miller ad ateneo Texas

NEW YORK, 10 GEN - Le carte di Arthur Miller accanto a quelle di Gabriel Garcia Marquez e di altri grandi nomi della letteratura mondiale. In un nuovo colpo per l'Università del Texas a Austin, il Ransom Center dell'ateneo ha battuto la Yale University convincendo gli eredi del commediografo di "Morte di un Commesso Viaggiatore" a trasferire l'intero archivio dello scrittore - manoscritti a volte inediti,racconti, poesie, diari, foto di famiglia - dietro un compenso di 2,7 milioni di dollari. La battaglia tra Yale e Austin ha messo di fronte due istituzioni culturali milionarie. Tre anni fa il Ransom Center aveva acquistato e digitalizzato le carte di "Gabo". Nel caso di Miller, oltre 160 scatole di manoscritti erano state in deposito per decenni a Austin, non catalogati e inaccessibili agli studiosi. Un altro gruppo di materiali, tra cui ottomila pagine di diari, erano rimasti nella casa di Roxbury in Connecticut, inesplorati anche questi se non per pochi intimi della figlia Rebecca,esecutrice testamentaria di Miller.