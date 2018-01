Sting e Shaggy, "Don't make me wait"

ROMA, 10 GEN - Sarà pubblicato ufficialmente in tutto il mondo il 2 febbraio il brano "Don't make me wait" che vede insieme per la prima volta Sting e Shaggy. La canzone è il frutto dell'invito dell'artista jamaicano alla star, ex leader dei Police, a esibirsi a Kingston per un evento a favore dell'ospedale pediatrico della città. Durante le sessioni in studio è nata una musica che riflette l'amore di entrambi per la Jamaica. Ritmo, parole e melodie scorrevano tra i due artisti durante le jam facendo nascere nuove canzoni influenzate dal particolare sapore caraibico. "Don't make me wait" è la prima canzone nata da quelle storiche session ed è stata prodotta da Sting International, che ha prodotto le hit n.1 di Shaggy "It Wasn't Me," "Angel," "Boombastic" e "Oh Carolina". Sabato 6 gennaio Sting e Shaggy hanno presentato per la prima volta live il brano nel cuore della Jamaica davanti a 20 mila persone durante l'evento "Shaggy & Friends" che raccoglie fondi per il Bustamante Hospital for Children di Kingston.