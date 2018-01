Pitti Uomo tra athletic style e outdoor

FIRENZE, 10 GEN - A Pitti Uomo lo sport ha contaminato lo stile maschile. Dalle capsule athletic delle grandi aziende del menswear al nuovo progetto Athlovers, nato in collaborazione con Reda, che interpreta il trend con cinque collezioni e un filtro soffuso di eleganza classica, fino all'outdoor giapponese di nuova generazione o a quello koreano che ha sfilato in Dogana. Uno stile insomma che comprende capi senza tempo, realizzati in tessuti esclusivi progettati per garantire comfort e stile al nuovo globetrotter 4.0 che va in palestra, viaggia, lavora e preferisce l'aria aperta durante il tempo libero. L'attenzione è anche verso l'ambiente. Fgf Industry di Enzo Fusco presenta la collezione Blauer Down Jackets, a base di capi imbottiti in piuma e per per la prima volta imbottiti con un materiale sintetico (sustans), oppure in piume ecologiche recycled, tutte made in UE ed eco-friendly, che una volta assemblate, lavate e sterilizzate in Italia, garantiscono alti standard igienici, isolamento termico e traspirabilità.