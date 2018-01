Erotic festival invita Argento e Deneuve

TORINO, 10 GEN - L'International Erotic Film Festival si candida a ospitare un incontro tra Asia Argento e le altre donne paladine della battaglia contro le molestie sessuali e Catherine Deneuve e le firmatarie della lettera per 'la libertà di importunare'. L'iniziativa "nel nome del sesso felice e del dialogo contro ogni tipo di fazione su questa materia così complessa e profondamente umana", spiegano direttrice e la curatrice della rassegna, Chiara Pellegrino e Roberta Pozza. Il festival, con 43 film porno-erotici da tutto il mondo, è un inno al sesso felice. "Non abbandoniamoci a partiti e fazioni, ma riflettiamo tutti insieme per liberare il sesso dagli stereotipi", dice Pellegrini. "Sembra che il cinema sia diventato il terreno di una battaglia tra i sessi e sul sesso in quanto tale - dicono Pellegrini e Pozza - noi e il nostro festival siamo per un sesso condiviso, gioioso, liberatorio e stigmatizziamo ogni forma di prevaricazione. Ma senza 'violenza sociale'. Da qualche parte si deve pur ricominciare".