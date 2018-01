Tre nuove date per Max Nek Renga

ROMA, 10 GEN - Mancano meno di due settimane alla partenza di "Max Nek Renga, il tour", il live che vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme nei palasport italiani e che partirà da Bologna il 20 gennaio. Alle date già annunciate si aggiungono altre tre appuntamenti il 7 aprile Ancona, il 12 aprile Taranto, il 16 aprile Conegliano (Treviso). I tre cantanti interpreteranno a tre voci i successi delle loro carriere, reinterpretati in versioni inedite e non solo. Queste le date: 18 gennaio Jesolo (Venezia) data zero, 20 gennaio Bologna (sold out), 22 (sold out) e 23 gennaio Brescia, 25 gennaio Genova, 26 (sold out) e 27 gennaio Torino, 29 gennaio Pesaro, 31 gennaio Eboli (SA), 1 febbraio Napoli, 3 febbraio Acireale (CT), 4 febbraio Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio Mantova, 16 febbraio Padova, 20 febbraio Firenze, 21 febbraio Livorno, 23 febbraio Bologna, 4 e 6 aprile Roma, 7 aprile Ancona, 11 aprile Bari, 12 aprile Taranto, 16 aprile Conegliano (Treviso), 19 e 20 aprile Milano.