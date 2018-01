E' morto Novello Novelli

POGGIBONSI (SIENA), 10 GEN - E' morto, all'età di 87 anni, Novelloantonio Novelli. Era nato a Poggibonsi (Siena) il 2 marzo 1930, e si era avvicinato al mondo dello spettacolo prima come impresario e poi come attore, nel 1981, con Alessandro Benvenuti in 'Ad Ovest di Paperino'. "Ciao Novello", scrive Leonardo Pieraccioni nel suo profilo ufficiale facebook postando una foto di Novelli che ha lavorato con lui in molti film. La sua era l'immagine del toscano tipico, e molti sono stati gli attori e registi toscani che lo avevano voluto al loro fianco. Oltre a Benvenuti e Pieraccioni Novelli è stato insieme a Francesco Nuti, Athina Cenci, Massimo Ceccherini e Alessandro Paci. Ma lo hanno voluto sul set anche Ornella Muti, Renato Pozzetto, Alessandro Haber e, non ultimo, Mario Monicelli in 'Cari e fottutissimi amici'.