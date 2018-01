Baby K, Roma-Bangkok visto 200 mln volte

ROMA, 10 GEN - Baby K sfonda quota 200 milioni di visualizzazioni su Vevo per il video di "Roma-Bangkok", che si conferma la clip di una cantante italiana più vista della storia. Il singolo ha collezionato 9 dischi di platino, il podio della classifica Earone, la prima posizione dei brani più scaricati su iTunes, la vetta della Top 50 Italia, il podio nella Viral 50 Italia, il primo posto nella classifica italiana di Shazam (e al n.1 della classifica globale e di tendenza), per 11 settimane al n.1 della classifica FIMI-GfK dei singoli più venduti e record di streaming giornalieri su Spotify Italia con quasi 38 milioni di streaming complessivi. Oltre alle 200 milioni di views, Baby K ha conquistato 14 dischi di platino, 700 mila ascoltatori al mese su Spotify e oltre 780 mila iscritti su Vevo. Anche all'estero "Roma-Bangkok" fa parlare: presente nella Viral 50 in Argentina, Spagna, Francia, Belgio, Australia, Guatemala, Cile, Paesi Bassi, Singapore, Colombia e Perù. A dicembre è uscito il singolo "Aspettavo solo te".