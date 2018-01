Pompei: nuovo atto vandalico negli Scavi

POMPEI (NAPOLI), 10 GEN - Nuovo atto vandalico all'interno degli scavi di Pompei. Ignoti hanno danneggiato l'affresco di Bacco e Arianna, presente in una delle domus chiuse al pubblico. La denuncia è della Soprintendenza, dopo la scoperta fatta dai custodi che hanno segnalato lo sfregio nella Regio IX, insula 5, 14-16. Si tratta di una piccola porzione di affresco per il quale il direttore generale del parco archeologico di Pompei, Massimo Osanna, ha presentato denuncia ai carabinieri per atti vandalici.