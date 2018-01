Letterman torna in scena, sei episodi

ROMA, 11 GEN - David Letterman abbandona la pensione e torna sulle scene con "Non c'è bisogno di presentazioni con David Letterman", una serie originale Netflix in sei episodi di un'ora ciascuno. Il primo episodio venerdì 12 gennaio. Gli episodi seguenti si succederanno mensilmente da febbraio a giugno. In ogni puntata Letterman incontrerà personaggi del calibro di George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, Howard Stern e il Presidente Barack Obama. Proprio Obama sarà il primo ospite di Letterman: l'intervista rappresenterà la prima apparizione di Obama in un talk show televisivo. Nelle interviste, svolte fuori e dentro lo studio, le conversazioni sono intime, profonde e arricchite dalla leggerezza e dal senso dell'umorismo tipici di Letterman. Gli incontri realizzati sul campo, inoltre, porteranno Letterman in luoghi lontani, mostrando la sua curiosità e il suo desiderio di approfondire uno specifico argomento legato ad ognuno degli ospiti protagonisti degli episodi.