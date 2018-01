'Don't stress' dei Batà Ngoma

ROMA, 11 GEN - Un viaggio mistico da Napoli a Cuba: è "Don't stress" il nuovo disco dei Batà Ngoma disponibile da venerdi 12 gennaio in tutti i negozi di dischi. Accompagnato dal singolo dal singolo "Wonderfool Mood", il lavoro pubblicato da Native Division Records/Audioglobe/The Orchard propone vibrazioni in bilico tra reagge e beat afro-latin, testi sacri figli della santeria cubana riarrangiati in composizioni inedite in lingua yoruba, spagnola, inglese ed italiana con testi pungenti ed ironici, il tutto filtrato dalla sensibilità partenopea e passionale di Paolo "Batà" Bianconcini, la mente ed il cuore dei Batà Ngoma. Autore, cantante, percussionista al fianco di Enzo Avitabile ed artista poliedrico con una lunga esperienza nazionale ed internazionale tra Napoli e Cuba, Bianconcini è impegnato da anni nel fondere le pulsazioni e la spiritualità di estrazione afrocubana, gli umori culturali che simbolicamente legano l'Etiopia ai Caraibi, con la sua matrice personale, campana e partenopea.