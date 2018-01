"Errori di felicita", di Casalino

ROMA, 11 GEN - "Errori di felicità": è il titolo del nuovo disco del cantautore e autore pop Roberto Casalino, disponibile da venerdì 12 gennaio nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. "Nella ricerca della felicità procediamo per tentativi, che chiamiamo 'errori' quando ci facciamo male. In realtà sono esperienze che è necessario attraversare. E allora l'errore non viene più vissuto come un fallimento, ma come un'opportunità di crescita." spiega Casalino, che ha firmato brani di successo tra cui "Non ti scordar mai di me" per Giusy Ferreri, "Cercavo amore" per Emma Marrone, e "L'essenziale" con cui Margo Mengoni nel 2013 ha vinto il Festival di Sanremo.