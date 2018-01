'Reparto Amleto' torna in scena a Roma

ROMA, 11 GEN - Un giovane ragazzo prostrato si presenta in un pronto soccorso neurologico dicendosi molto confuso, oppresso dalla sua condizione, assillato dall'invito del padre a uccidergli il fratello, suo zio, tanto da aver finito per ammazzare per sbaglio un altro, il padre della sua ragazza, che poi forse non è nemmeno la sua ragazza e è anche lei assai disturbata. Inizia così 'Reparto Amleto', ironica e divertente rivisitazione del personaggio shakespeariano scritta e diretta da Lorenzo Collalti, 24 anni, per la compagnia 'L'Uomo di Fumo' composta tutta da neodiplomati dell'Accademia nazionale d'arte drammatica D'Amico e da questa sorretta assieme al Teatro di Roma. Il lavoro, scelto come miglior spettacolo della rassegna under 25 Dominio Pubblico, così da garantirsi un premio di produzione dal Teatro di Roma e l'inserimento nel suo cartellone all'India (si replica sino a domenica), al festival di Spoleto è risultato primo nella 'Group competition' e come miglior drammaturgia gli è stato assegnato il Premio Siae.