Perego, torno in tv dopo anno devastante

ROMA, 11 GEN - Un debutto "ancora più importante per me perché arriva dopo un anno doloroso". Così Paola Perego definisce il suo ritorno in prima serata su Rai1 dal 12 gennaio con Superbrain - Le supermenti (già da lei condotto tra il 2012 e il 2013), che vede protagoniste persone con capacità mentali straordinarie che si sfidano tra loro. In giuria per la prima puntata: Paolo Bonolis, Valeria Marini e Francesco Giorgino. Ospite anche Dario Bandiera. Un nuovo inizio sul servizio pubblico dopo la valanga di polemiche per la chiusura nella scorsa stagione di Parliamone sabato. Come ha vissuto questi mesi? "A livello professionale svegliarmi, dopo 35 anni di lavoro, senza avere un progetto era complicato, ma soprattutto a livello umano è stato devastante. Mi sono sentita vittima di un'ingiustizia atroce senza capirne le motivazioni". Lei però non prova sentimenti di rivalsa: "Sono solo felice di fare un programma che guarderei anche da spettatrice, perché vedi cose incredibili, ed è per tutta la famiglia".