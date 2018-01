A Foggia 35 opere di Guttuso

BARI, 11 GEN - Trentacinque opere di Renato Guttuso saranno in mostra a Foggia dal 13 gennaio al 4 febbraio, nella "Contemporanea Galleria d'Arte" di Giuseppe Benvenuto. La personale, realizzata in collaborazione con la Galleria di Stanislao De Bonis di Reggio Emilia, raccoglie opere appartenenti a tutte le fasi dell'artista, dagli anni '30 agli anni '80. L'inaugurazione si terrà sabato 13 gennaio, con l'intervento dei critici Gianfranco Terzo e Giuseppe Marrone alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura, Leonardo Di Gioia, e del presidente del Consiglio comunale di Foggia, Luigi Miranda. In mostra, dipinti ad olio su tela, chine, tecniche miste e matite di ogni decennio e di ogni soggetto caro all'artista: intense nature morte, figure, luoghi quotidiani e moderne scene di genere. Ampio spazio sarà dedicato non solo a studi preparatori, ma anche ad opere finite, parte di un preciso percorso di studio ed approfondimento.