Berlusconi nel primo confronto di Kronos

ROMA, 11 GEN - Sarà Silvio Berlusconi il protagonista del primo confronto in diretta a Kronos - Il tempo della scelta, il talk politico dalla formula innovativa condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi (all'esordio da conduttore tv per la Rai dopo 40 anni in radio), che debutta il 12 gennaio in prima serata su Rai2. Ad 'affrontare' nel dibattito il leader di Forza Italia sarà il direttore del Messaggero Virman Cusenza. Ognuno dei due, partendo dalla traccia offerta dal programma, legata ai temi caldi del dibattito elettorale, avrà a disposizione un collegamento, un'inchiesta, un ospite a sorpresa e una testimonianza, per costruire il proprio racconto. Sarà il 'sentiment' del pubblico rilevato, in una forma da scoprire, attraverso i social a dare il senso di chi stia prevalendo. "Berlusconi ha accettato quasi subito e non ha posto condizioni, almeno finora - dice Bruchi che condurrà il confronto - Essendoci filmati, fact checking, interviste, questa parte del programma sarà lunga almeno un'ora... ma volerà".