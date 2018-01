Capitale cultura, l'ateneo con Palermo

PALERMO, 11 GEN - Dal restauro di alcuni siti di interesse storico a un ciclo di mostre, concerti e iniziative che intendono "disseminare educazione e cultura". Così il rettore Fabrizio Micari ha presentato il cartellone di eventi, programmati mese per mese, con cui l'Università parteciperà alle iniziative per Palermo capitale italiana della cultura per il 2018. In linea con il ruolo assegnato alla città l'Ateneo ha messo in cantiere una serie di attività sintetizzate nel titolo: "L'Università per la cultura". E' molto lungo l'elenco delle iniziative che partono già a gennaio con una mostra di Pippo Madé sulla Natività e una fotografica sulle farmacie che sarà ospitata nel complesso monumentale di Sant'Antonino, uno dei luoghi della cultura in fase di restauro. Gli altri appuntamenti prevedono, tra l'altro, una grande mostra di arazzi figurati del barocco siciliano, la fiera "Una marina di libri", la settimana delle biblioteche, incontri con personaggi della cultura, mostre e incontri su Ernesto Basile e Giuseppe Damiani.