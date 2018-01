Dente-Catalano, cantiamo l'amore

ROMA, 11 GEN - Non un reading, non un concerto, non una commedia dialettale e nemmeno uno spettacolo circense, un balletto, un workshop, uno spogliarello burlesco o una dimostrazione di prodotti di bellezza o aspirapolveri... ''E' uno spettacolo con al centro l'amore, il tema dei temi, raccontato a modo nostro, con ironia e comicità. Anzi, sarà quasi un vilipendio dell'amore''. Così Dente e Guido Catalano, ovvero il cantautore emiliano di Canzoni per metà (al secolo Giuseppe Peveri) e il poeta torinese di D'Amore Si Muore Ma Io No e Ogni volta che mi baci muore un nazista (ed. Rizzoli) raccontano Contemporaneamente insieme, tour che tra rime e note li vede per la prima volta collaborare, al via il 20/1 a Saluzzo (CN) con la regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale (tappe anche a Catanzaro, Palermo, Catania, Genova, Perugia, Bologna, Siena, Torino, Milano, Ascoli Piceno, Firenze e Roma, Auditorium Parco della musica, 20/3). Tra repertorio e inediti, ''parliamo malissimo anche dei poeti, perché in realtà non esistono''