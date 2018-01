L'arte precolombiana torna a Venezia

VENEZIA, 11 GEN - Torna a Venezia, dopo aver toccato molte altre città italiane, la grande mostra sull'arte precolombiana realizzata con i pezzi della Collezione Ligabue. Si tratta di 150 opere che raccontano "il mondo che non c'era", ovvero la vita delle civiltà del continente sudamericano, Maya, Aztechi, Inca, solo per citarne alcune, prima dell'arrivo degli europei. Civiltà emerse per l'Occidente dopo l'arrivo di Colombo e dei 'Conquistadores' nel 1520. La mostra rimarrà allestita nelle sale dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, dal 12 gennaio al 30 giugno. ''Con questa mostra e il catalogo che l'accompagna - ha detto Inti Ligabue, figlio dell'imprenditore-antropologo veneziano al quale è intitolata la Fondazione - ho cercato di raccontare le storie delle culture di un altro continente che ci ha affiancato per millenni, senza farsi conoscere''.