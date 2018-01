Pitti, pantaloni tra chino e maculato

FIRENZE, 11 GEN - I nuovi pantaloni dovranno avere una vestibilità più morbida, adattabile alla figura maschile. Skynny, slim, regular fit non importa, quel che è certo, non sottolineeranno più le forme come prima. Infatti tornano le pences, come mostra il brand omonimo Pence 1979 disegnato da Dora Zecchin che trae ispirazione dagli anni Trenta con linee morbide e modelli che ricordano i divi di Hollywood come Clark Gable: vita alta, cintura che va a sostituire le bretelle e tessuti classici come gessato, principe di Galles, flanella di lana e il velluto a coste. Chi invece esce fuori dai canoni tradizionali è PT Pantaloni Torino che s'ispira al Surrealismo con tessuti jacquard fantasia animalier, fit carrot pinces e fodere ispirate a Magritte. Tutti dettagli che ricordano Dalì: un orologio liquefatto fa capolino dalla tasca, i bottoni dorati riproducono una testa di tigre mentre il patch interno dichiara: I'm not strange, I'm just not normal. Da Harmont & Blaine protagonista é il chino italiano in cotone, in 13 colori.