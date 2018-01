Paolo Hendel nel futuro

OLBIA, 11 GEN - Cibi "esotici", viaggi su Marte, il presente visto dal futuro attraverso un meccanismo comico e paradossale, tra ironia e poesia. In "Fuga da Via Pigafetta" Paolo Hendel, protagonista sulla scena insieme a Matilde Pietrangelo, fa viaggiare lo spettatore in un futuro prossimo, il 2080, tra prefigurazioni di catastrofi ambientali e l'invadenza delle macchine. La commedia dell'artista toscano, per la regia di Gioele Dix, debutta in prima regionale in Sardegna, per la stagione di Prosa del Cedac: il 12 gennaio al CineTeatro "Olbia" di Olbia (ore 21), il 13 al teatro San Bartolomeo di Meana Sardo (ore 21) e il 14 nel padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer (ore 21) nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Scritto da Paolo Hendel, Gioele Dix e Marco Vicari, con scene e costumi di Francesca Pedrotti e musiche originali di Ranieri Sessa, lo spettacolo racconta la quotidianità di un uomo in una civiltà ipertecnologica.