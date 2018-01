Weinstein, divorzio da 300 mila dlr anno

NEW YORK, 11 GEN - Harvey Weinstein e Georgina Chapman hanno raggiunto un accordo per il divorzio. Secondo quanto scrive il New York Post, il re di Hollywood, caduto in disgrazia dopo le numerose accuse di molestie sessuali, pagherà alla moglie, una stilista, 300 mila dollari all'anno. La somma passerà a 400 mila dopo dieci anni. Alla Chapman andranno inoltre una casa da 15 milioni di dollari nel West Village a New York e una da 12 milioni agli Hamptons. La coppia, lui 65 anni e lei 41, aveva deciso di separarsi lo scorso ottobre. Weinstein e la Chapman hanno anche due figli di sette e quattro anni, la cui custodia primaria è stata affidata alla donna. Il patrimonio di Weinstein è stimato in 240 milioni di dollari, tuttavia parte di esso negli ultimi mesi è stato dilapidato in avvocati e investigatori privati dopo che oltre cento donne lo hanno accusato di molestie sessuali.