Ferri racconta storie del Ponte Vecchio

FIRENZE, 11 GEN - E' stato speciale palcoscenico di concerti, passerella per sfilate d'alta moda, set di capolavori del cinema, tappa del giro d'Italia nel 1979, location di un particolare torneo di golf sull'acqua dell'Arno e tribuna per surreali partite di calcio storico giocate sul fiume ghiacciato (fin dal '400). Il Ponte Vecchio, tra le più celebri icone dell'architettura e di Firenze, porta sul dorso quasi 7 secoli anni di vita: a raccontarne gli aneddoti è Marco Ferri, nel libro 'Storie e leggende del Ponte Vecchio' (prefazione del sindaco di Firenze Dario Nardella, pp. 93, Angelo Pontecorboli editore, 9,80 euro). L'autore racconta come il ponte, progettato da Taddeo Gaddi e inaugurato nel 1345, in 700 anni ha mostrato una tempra incredibile, resistendo a 53 alluvioni, inclusa quella del '66, e a innumerevoli guerre, salvandosi pure, unico ponte fiorentino, dai bombardamenti nazisti.