Filippo Graziani, esce il nuovo singolo

ROMA, 11 GEN - Arriva in radio il 12 gennaio Mettici vita, il nuovo singolo estratto da Sala giochi, (Farn Music/Universal Music Italia) - l'ultimo disco di inediti di Filippo Graziani, figlio dell'indimenticato Ivan. L'artista targa Tenco (ricevuta due anni fa con l'album d'esordio, Le cose belle) ci proietta con il pianoforte in uno dei brani più intimi del disco. "Ci metto vita/ in ogni istante/ in ogni nota/ in ogni gesto che dedico a te". La canzone diventa così un "inno alla vita" che, nonostante difficoltà e momenti bui, scorre "senza padrone" ed è una "luce che sta sempre accesa". Il brano è anche un videoclip.