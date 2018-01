Per la Lollo una stella su Walf of Fame

LOS ANGELES, 11 GEN - Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Gina Lollobrigida. Era stata annunciata in occasione del 90/o compleanno dell'attrice, il 4 luglio, e il 1 febbraio la Lollo sarà a Los Angeles per la posa ufficiale della stella e per ricevere il Filming On Italy Award, premio legato all'omonimo festival, alla seconda edizione, che si terrà dal 31 gennaio al 2 febbraio grazie ad un accordo tra Agnus Dei di Tiziana Rocca, l'Istituto Italiano di Cultura Los Angeles e il Consolato Generale d'Italia a Los Angeles. Ed è proprio Tiziana Rocca che ha segnalato alla Hollywood Chamber of Commerce il nome della Lollobrigida per inserirla tra i candidati all'assegnazione della Stella più ambita dalle personalità dello spettacolo. Quella della Lollobrigida, votata all'unanimità, è la 14/a stella che porta il nome di un italiano illustre. L'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles consegnerà alla Lollobrigida il premio IIC Los Angeles Creativity Award, riconoscimento all'eccellenza italiana nel mondo.