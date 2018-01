La Ciociara su Rai 5

CAGLIARI, 11 GEN - Dal Teatro Lirico di Cagliari alla prima serata di Rai 5, il canale della Tv nazionale dedicato ai grandi eventi artistici e culturali. L'appuntamento con "La Ciociara" di Marco Tutino, registrato nel capoluogo sardo a novembre in occasione della prima europea dell'opera, è fissato per il 18 gennaio alle 21.15. Uno spettacolo che ha conquistato il pubblico cagliaritano. Anche sorprendendolo piacevolmente con trovate sonore e sceniche di grande effetto. "Ho sempre pensato - spiega all'ANSA il soprintendente Claudio Orazi - che la musica sia il linguaggio universale madre e come tale debba trovare degli interpreti capaci di tradurre quella materia viva in continua evoluzione e trasportare la società in una sorta di recettività a guardare il futuro. Ecco perché è importante avere il coraggio di proporre la nuova musica così come repertori meno frequentati, e non solo perché c'è una legge che lo impone ma perché c'è una sintesi tra il valore semantico della musica e l'anima dell'uomo.