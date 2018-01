Camila Cabello, dopo Havana arriva album

ROMA, 11 GEN - A 20 anni Camila Cabello vanta già due fan come Barack Obama ed Elton John. Il 12/1 esce Camila, il primo album della sua carriera, ma la giovanissima cubana, anche testimonial di un marchio di moda e di un gigante della cosmetica, arriva a questo debutto sull'onda del successo mondiale di Havana, il singolo, prodotto da Pharrell Williams, che conta 600 milioni di stream totali su Spotify. Camila è nata a Cuba, con un papà messicano. A 5 anni di è trasferita a Miami. Si è fatta strada presto nel mondo della musica grazie a X Factor Usa dove, grazie a un'intuizione di Simon Cowell, è entrata nelle Fifth Armony con le quali, in tre anni di tournée e due album, è entrata in sintonia con il pubblico della sua generazione. La presenza sui social, singoli fortunati come quelli realizzati con Shawn Mendes o con il rapper Machine Gun Kelly, le collaborazioni con super star tipo Major Lazer o Bruno Mars hanno confermato il suo status, certificato da Time, di "una tra le 25 teenager più influenti di questi anni".