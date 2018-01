Il Caso Versace, in Italia libro disputa

ROMA, 11 GEN - Arriva nelle librerie italiane il 25 gennaio il libro all'origine della disputa: 'Il Caso Versace' (tre60), 492 pagine di Maureen Orth che hanno ispirato la serie tv 'L'assassinio di Gianni Versace', 3/a stagione di 'American Crime Story' di Ryan Murphy, che si vedrà in Italia il 19 gennaio su Fox Crime, tra mille polemiche. Non autorizzato dalla famiglia dello stilista, morto il 15 luglio 1997, il libro - "pieno di gossip e speculazioni", come ne hanno parlato i Versace - e di conseguenza la serie tv, sono stati sconfessati dai parenti dello stilista. Rattrista "vedere che tra tutti i possibili ritratti della sua vita e storia, i produttori abbiano scelto di presentare la versione falsa e distorta creata da Maureen Orth", ha dichiarato la famiglia Versace e precisato che la serie tv "deve essere considerata un'opera di finzione". Uscito negli Stati Uniti nel 1999, 'Il Caso Versace' arriva da noi a 20 anni dalla morte dello stilista, tradotto da Maddalena Togliani, anche in ebook.