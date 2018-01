Pitti Uomo, Husky diventa triplo

FIRENZE, 11 GEN - Aldo Montano è stato l'ospite di Husky, il brand di proprietà di Saverio Moschillo, celebre per i suoi capospalla dall'eleganza british e per essere apprezzato anche dalla famiglia reale inglese. La nuova collezione Husky punta sul lusso di imbottiture in piuma d'oca, di doppiature in preziose pellicce, per cappucci e interni di giacconi, in profili di polsi e colletti in maglia di cachemire. Il nuovo capo-icona è un parka dotato di doppia zip, che aperta con un solo gesto divide in due il capo. L'altro giaccone è reversibile e mostra su un lato l'immagine di un husky: è Burt, il cane di Moschillo. Anche il cappotto di montone si trasforma e viene impreziosito dai dettagli sartoriali. La palette cromatica sfodera nuovi e accattivanti colori che vanno dal verde militare al blu, dal rosso al grigio, senza dimenticare il nero.