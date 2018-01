Esce libro di Giuseppe Sala su Milano

ROMA, 12 GEN - Sarà in libreria il 25 gennaio per La nave di Teseo il libro di Giuseppe Sala, 'Milano e il secolo delle città' (collana I Fari, euro 19). Il sindaco di Milano, artefice del successo di Expo, in 325 pagine racconta l'identità complessa di questa città e dimostra, anche e soprattutto a chi la guarda con diffidenza, perché oggi essa rappresenta una grande opportunità per l'Italia e per l'Europa. "Milano oggi è una città capace di farsi domande e di costruire risposte. Il coraggio io lo intendo così: guardare il mondo con ampiezza di vedute e provare a cambiarlo" dice Sala che il 25 gennaio incontrerà i lettori al Teatro Franco Parenti. E poi, il 27 gennaio, sempre a Milano, alla Libreria Internazionale Ulrico Hoepli e alla Libreria Covo della Ladra. L'8 febbraio sarà invece al Circolo dei lettori di Torino. "Oggi l'avvento delle megacity impone un cambiamento di politica che ci consenta di superare la frammentarietà e riuscire a giocare con successo un ruolo di rilievo nel 'secolo delle città'" sottolinea.