Muse inquietanti, su Sky Arte

ROMA, 12 GEN - Arte, musica, letteratura: in ciascuno di questi ambiti si celano alcuni dei misteri più affascinanti della storia rimasti insoluti nel tempo e intrecciati alle vite altrettanto segrete degli artisti. Per svelare le trame dell'arte, a volte simili a romanzi noir, tornano da lunedì 15 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky), le indagini di Carlo Lucarelli con una nuova stagione di Muse inquietanti. Otto nuovi episodi nei quali il celebre scrittore di gialli si confronterà con alcuni degli enigmi più oscuri sui grandi protagonisti della storia dell'arte, della musica e della letteratura. Si comincia lunedì 15 gennaio alle 21.15 con Gli U2 e quella maledetta domenica di sangue, in cui Lucarelli racconta la vera storia di uno dei brani storici scritti dalla celebre band irlandese.