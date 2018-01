Su Rai3 'Amore criminale' con V.Pivetti

MILANO, 12 GEN - Otto nuove puntate in onda da domenica 14 gennaio in prima serata su Rai3 per Amore Criminale e un volto nuovo, quello di Veronica Pivetti, per continuare a raccontare la tragedia dei femminicidi e a dire no alla violenza sulle donne. Spetta a lei, attrice di fiction e film, condurre l'11/ma edizione di 'Amore Criminale. Storie di femminicidio' che sarà caratterizzata, come dalla nascita della trasmissione, da docufiction ma che, oltre alla conduttrice, avrà un'altra sostanziale novità: un'anteprima che precede la sigla e che quest'anno avrà un'impostazione più informativa e di servizio alle donne. A condurla Matilde D'Errico, ideatrice del programma, che in ogni puntata affronta un tema (la violenza psicologica, la violenza assistita, gli orfani del femminicidio, la violenza economica, lo stalking, cosa significa per un genitore sopravvivere alla morte di una figlia ammazzata, i centri antiviolenza, la tratta delle schiave) e intervista in studio a una donna sopravvissuta.