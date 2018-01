Fuoco e Furia, in Italia libro Wolff

ROMA, 12 GEN - Il libro che sta facendo tremare la Casa Bianca, fenomeno editoriale d'inizio 2018, arriva nelle librerie italiane il 13 febbraio per Rizzoli. E' 'Fuoco e Furia- Dentro la Casa Bianca' (euro 22) del giornalista Michael Wolff. "Siamo eccitati e orgogliosi di offrire al pubblico italiano, a un mese dall'uscita americana, Fire and Fury, e di annunciare che, in occasione del lancio, porteremo in Italia anche l'autore, il giornalista Michael Wolff" comunica Massimo Turchetta, direttore Rizzoli Trade. Bugie? "È tutto vero", assicura delle 400 pagine del libro Wolff, 64 anni, che ha già suscitato scalpore con una biografia su Rupert Murdoch, voluta dal tycoon e poi ripudiata con una bufera che ricorda quella attuale con Trump. Il giornalista ha immaginato il libro come un resoconto dei primi 100 giorni alla Casa Bianca, da pubblicare a un anno dall'inizio della presidenza Trump e poi, in maniera del tutto inaspettata, ha avuto accesso al presidente e alla maggior parte dei membri anziani del suo staff.