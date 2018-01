Tv: Tirabassi presenta 'Libero Grassi'

MILANO, 12 GEN - "Un uomo vero e un eroe che non si può non ammirare: io non avrei mai avuto il suo coraggio, avrei pagato subito il pizzo, anche in anticipo". Giorgio Tirabassi ha presentato oggi a Milano insieme alla produzione e a tutto il cast 'A testa alta-Libero Grassi', in onda il 14 gennaio su Canale 5. E' la prima delle quattro grandi storie italiane di impegno civile della serie 'Liberi sognatori', prodotta da Taoduefilm. Le altre sono quelle di Renata Fonte, Mario Francese ed Emanuela Loi. La storia di Libero Grassi, l'imprenditore siciliano ucciso il 29 agosto del 1991 per essersi ribellato alla mafia, è stata diretta da Graziano Diana. "É un compito che dobbiamo avere come editori quello di portare sullo schermo vicende come queste - ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - un compito che per noi ha un particolare significato considerando che abbiamo un pubblico più giovane, al quale raccontare storie che non dobbiamo dimenticare".