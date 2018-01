Downey jr e Hugh Grant fanno pace

NEW YORK, 12 GEN - Robert Downey Jr. e Hugh Grant si accingono a "fumare il calumet della pace" dopo decenni in cui a quanto pare non hanno mantenuto buoni rapporti dopo aver lavorato insieme nel film "Restoration" (1995). Grant ha detto in una intervista che la star di "Ironman" lo odia da allora. Downey Jr. ha subito messo le cose in chiaro sulla questione, che sarebbe avvenuta in passato. "Sono successe molte cose in venti anni. Rispetto come il signor Grant sia maturato come artista e anche come portavoce di coloro la cui privati è stata violata", ha scritto il newyorkese vincitore di due Globi d' Oro su Twitter. "Fumiamo la pipa della pace e sotterriamo l' ascia di guerra", ha aggiunto l' attore, 52 anni. L'attore londinese Hugh Grant, 57 anni, vincitore di un Globo d' Oro e di un premio Bafta, aveva detto recentemente in una intervista alla rivista People di Downey jr: "Non gli sono mai piaciuto, mi guardava come se avesse voluto uccidermi. Almeno ha deciso di fare il primo passo verso la riconciliazione".