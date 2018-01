Eric Clapton rivela, divento sordo

NEW YORK, 12 GEN - Eric Clapton sta perdendo l'uso dell'udito. Lo ha rivelato lo stesso artista in un'intervista alla Bbc durante la quale ha aperto ai suoi problemi di salute. Clapton, 73 anni, ha detto di soffre di 'acufene', ossia un disturbo piu' comunemente conosciuto come fischio nelle orecchie e solitamente causato dell'esposizione a rumori molto forti. Il musicista ha detto che intende esibirsi dal vivo, tuttavia ha anche sottolineato di essere preoccupato di non avere piu' la padronanza a 70 anni suonati. "Sto diventando sordo - ha detto - ho l'acufene". Spera anche che la gente non venga a vederlo dal vivo solo perche' e' una curiosità. Clapton ha parlato anche della sua battaglia con le droghe e l'alcol. "Per almeno 20 anni - ha detto - non sono riuscito a superarlo". "Nonostante il danno di quegli anni - ha aggiunto - credo che il mio passato sia la mia piu' grande risorsa perche' posso far vedere, alle persone interessate, che e' una scelta bere in quel modo".