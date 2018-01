New perspective, sguardi inediti

MILANO, 13 GEN - Un'angolazione inedita da cui guardare la realtà, perché "la prospettiva non è una regola ma un sentimento": è la sfida che 23 artisti italiani hanno raccolto nella mostra collettiva New Perspective, dedicata all'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma (AIL) e allestita alla Triennale di Milano dal 26 gennaio fino al 18 febbraio. Attraverso installazioni, fotografie e video, la mostra vuole proporre nuovi punti di vista che possano aiutare ad affrontare la vita quotidiana, soprattutto quando è più difficile, come accade nella malattia. Gli artisti coinvolti, tutti nati nella 'generazione di mezzo' della seconda metà del 1900, si trovano per la prima volta a esporre insieme e a dare il proprio contributo per sensibilizzare il pubblico e aiutare i malati con il linguaggio dell'arte contemporanea.