Emporio Armani, individualità decisa

MILANO, 13 GEN - Più che una semplice collezione, un contenitore di individualità: la nuova proposta Emporio Armani, vista in passerella oggi a Milano, recupera lo stile originario del marchio, così come la campagna pubblicitaria della primavera estate, che ha per protagoniste persone comuni e non modelli. Alla tendenza omologante subentra quindi la libertà di scelta nell'interpretare stili diversi, dal formale, allo sportivo al più fashion, ognuno secondo la propria personalità e nella cornice dell'aquilotto che fa da sfondo alla passerella. Se un minimo comune denominatore c'è, è infatti lo spirito deciso e metropolitano del marchio, che per il prossimo inverno invita a una nuova eleganza fatta di pantaloni fluidi in velluto, giacche doppiopetto dalle spalle piccole, trench di lana chiusi da fibbie tecniche, bomber a kimono.