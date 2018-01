E.Iglesias, nuovo brano in radio da 19/1

ROMA, 13 GEN - Enrique Iglesias fa partire il 2018 con un nuovo singolo, accompagnato da un video sexy: "El baño" (feat. Bad Bunny), già disponibile in streaming e in digitale, in radio dal 19 gennaio. Nel singolo Enrique collabora con l'astro nascente portoricano Bad Bunny, soprannominato il nuovo "trap king". Online anche il video, girato dal regista Maxim Bohichik tra Miami e Los Angeles: una sorta di corto cinematografico in cui l'attore Eric Roberts intepreta il barman dietro il bancone, mentre la meravigliosa Polyanna Uruena è la nuova fiamma di Enrique. Nel corso del 2018 è prevista l'uscita del suo prossimo album per Sony Latin America.