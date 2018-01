La Real Illusion di Gaetano Triggiano

ROMA, 13 GEN - Arriva in Italia il tour del noto illusionista Gaetano Triggiano, Real Illusion, dopo il debutto in Russia e in Germania, e dopo essere stato ospite a France 2 per Capodanno, dove si è esibito a fianco dei più grandi artisti internazionali nel programma "Le plus grand cabaret du monde". Il tour partirà dal Teatro Brancaccio di Roma il 27 marzo per proseguire nelle principali città italiane. In "Real Illusion": le illusioni non sono più elementi a sé stanti, ma inglobati in un linguaggio teatrale. Mistero, energia, rapidità, forza, passione, poesia, e soprattutto magia, saranno gli ingredienti di questo spettacolo di altissimo livello internazionale, uno show di effetti speciali e grandi illusioni. Triggiano è oggi considerato uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale. Toscano d'origine, ginnasta in gioventù, incanta da anni con i suoi numeri le platee di mezzo mondo, dall'Europa all'Asia, dall'America al Medio Oriente. Lo spettacolo vanta la direzione artistica di Arturo Brachetti