Carpenter, 70 anni con brividi horror

(ANSA)- LOS ANGELES, 14 GEN - Il re dell'horror John Carpenter il 16 gennaio compie settant'anni e verrà salutato ancora una volta come il "principe dell'oscurità". E' l'autore di Fog, 1997: Fuga da New York, La Cosa. Girato nel 1982 subito dopo l'Università, era il remake di una pellicola degli anni '50, La cosa da un altro mondo di Christian Nyby, titolo che segnò profondamente il futuro creativo e professionale di Carpenter. "Vidi quel film da adolescente, in una riedizione uscita qualche anno dopo il debutto ufficiale. Mi spaventò a morte. Il film fu stroncato dalla critica e guadagnò ben poco al botteghino ma fu rivalutato negli anni. "Ora, fra i miei film, è forse quello di cui vado più orgoglioso". Negli anni Ottanta e Novanta gli horror di Carpenter hanno avuto alterni successi: Christine - La macchina infernale, Grosso guaio a Chinatown, Essi vivono sino a Fantasmi da Marte e infine The Ward - Il reparto. Carpenter non solo ha sia scritto che diretto quasi tutti i suoi film, ma anche la colonna sonora.