Oscar, star in ascesa Oldman e la Kruger

ROMA, 14 GEN - Lui, inglese, classe 1958, uno dei migliori attori della sua generazione, con una carriera da camaleonte, tra teatro, televisione e cinema. Lei, tedesca, classe 1976, innamorata di Parigi e New York dopo un inizio a 15 anni come modella, a 22 decide di fare l'attrice alternando blockbuster (Troy) e cinema d'autore (Bastardi senza gloria). Gary Oldman grazie alla sua performance come Winston Churchill in L'ora più buia di Joe Wright (in Italia il 18/1 da Universal) e Diane Kruger, con il ruolo della madre in cerca di vendetta, per cui è già stata premiata a Cannes, in Oltre la notte di Fatih Akin (a marzo da Bim), in lizza anche come miglior film straniero, si presentano nella corsa agli Oscar (le nomination saranno annunciate il 23 gennaio) rispettivamente come gran favorito e possibile sorpresa. Oldman con L'ora più buia ha già conquistato il Golden Globe e almeno 16 premi. C'è voluto invece il primo film girato nella sua lingua madre, il tedesco, per rendere palese il talento di Diane Kruger.